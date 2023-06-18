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В Кремле заявили, что СВО переросла в войну России с коллективным Западом

Песков: спецоперация фактически превратилась в войну Москвы с коллективным Западом

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя поставки западного оружия Украине, заявил в интервью RT, что специальная военная операция (СВО), которая начиналась как обеспечение безопасности Донбасса, сейчас фактически стала войной с коллективным Западом.

«Действительно, специальная военная операция начиналась против Украины, против киевского режима, с тем чтобы обеспечить безопасность людей Донбасса. Это действительно так. Сейчас она уже продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом», — сказал представитель Кремля.

Также пресс-секретарь главы государства напомнил о словах президента Владимир Путина о «санитарном кордоне». Президент заявил, что с повышением радиуса действия предоставляемых Украине вооружений, будет увеличиваться и буферная зона — расстояние, на которое России придется отодвигать Украину от своих территорий.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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