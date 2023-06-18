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Президент ЮАР сообщил, что украинский кризис будут обсуждать на саммите Россия - Африка

Президент ЮАР Рамапоса: обсуждение кризиса на Украине возобновится на саммите РФ - Африка

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Jerome Delay/AP

Президент ЮАР Сирил Рамапоса во время двухсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что миротворческая миссия стран Африки обсудила с российским президентом ряд вопросов, которые связаны с украинским кризисом, и согласилась продолжить обсуждение на саммите Россия — Африка, передает ТАСС.

Рамапоса отметил, что встреча африканской делегации с президентом России позволила яснее понять сложившуюся ситуацию.

Ое выразил признательность Путину за то, что тот принял делегацию и объяснил ситуацию, которая сложилась в украинском кризисе. Президент ЮАР добавил, что делегация африканских стран высоко ценит прошедшие с российским лидером беседы.

«Мы прибудем в июле на саммит РФ — Африка и продолжим обсуждение, мы признательны вам за это», — отметил президент.

Ранее Путин заявил, что на переговорах с представителями семи стран Африки они обсудили все основные аспекты проблемы, которые связаны с разрешением кризиса на Украине.

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