Президент ЮАР Сирил Рамапоса во время двухсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что миротворческая миссия стран Африки обсудила с российским президентом ряд вопросов, которые связаны с украинским кризисом, и согласилась продолжить обсуждение на саммите Россия — Африка, передает ТАСС.

Рамапоса отметил, что встреча африканской делегации с президентом России позволила яснее понять сложившуюся ситуацию.

Ое выразил признательность Путину за то, что тот принял делегацию и объяснил ситуацию, которая сложилась в украинском кризисе. Президент ЮАР добавил, что делегация африканских стран высоко ценит прошедшие с российским лидером беседы.

«Мы прибудем в июле на саммит РФ — Африка и продолжим обсуждение, мы признательны вам за это», — отметил президент.

Ранее Путин заявил, что на переговорах с представителями семи стран Африки они обсудили все основные аспекты проблемы, которые связаны с разрешением кризиса на Украине.