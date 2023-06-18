В Кремле заявили об отсутствии «фундамента» для диалога России и Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT заявил о готовности Москва к диалогу с Киевом.

Он обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал указ, который запрещает глава украинского государства вести переговоры с российской стороной.

«То есть говорить о чем-то в этой ситуации очень сложно предметно», — сказал представитель Кремля.

При этом он указал, что у РФ есть политическая воля и готовность к диалогу с Украиной.

«Но диалога здесь пока не просматривается, какого-то фундамента для диалога нет», — добавил Песков.

17 июня президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия готова вести конструктивный диалог со всеми, кто желает установления мира на принципах справедливости.

Накануне Песков заявил, что РФ не приемлет положения мирных инициатив, которые не соотносятся с ее позицией. При этом представитель Кремля также отметил, что Москва готова рассматривать все инициативы и высоко оценивает попытки любых стран поучаствовать в них.

В октябре 2022 года Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.