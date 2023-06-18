Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин заявил об обсуждении с лидерами Африки основных вопросов кризиса на Украине

Путин заявил, что он и лидеры Африки обсудили основные вопросы кризиса на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на переговорах с представителями семи стран Африки они обсудили все основные аспекты проблемы, которые связаны с разрешением кризиса на Украине. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, передает РИА Новости.

Глава российского государства выразил благодарность лидеру Южно-Африканской Республики за то, что тот счел возможным прибыть в Россию «с этой благородной миссией», которой было посвящено несколько часов.

«Мне кажется, что мы и в формальной части, и в неформальной практически в деталях обсудили очень многие, основные во всяком случае, аспекты проблемы, связанной с кризисом, ради разрешения которого вы приехали в Россию», — сказал Путин.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ не приемлет положения мирных инициатив, которые не соотносятся с ее позицией. При этом представитель Кремля также отметил, что Москва готова рассматривать все инициативы и высоко оценивает попытки любых стран поучаствовать в них.

17 июня Рамафоса на встрече с Путиным говорил, что обеим сторонам украинского конфликта пора начать переговоры.

В этот же день президент Сенегала Маки Саль заявил, что Африка желает мира между Россией и Украиной, он убежден, что этого мира возможно достичь с помощью компромисса и диалога.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях