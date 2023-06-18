Путин заявил об обсуждении с лидерами Африки основных вопросов кризиса на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на переговорах с представителями семи стран Африки они обсудили все основные аспекты проблемы, которые связаны с разрешением кризиса на Украине. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, передает РИА Новости.

Глава российского государства выразил благодарность лидеру Южно-Африканской Республики за то, что тот счел возможным прибыть в Россию «с этой благородной миссией», которой было посвящено несколько часов.

«Мне кажется, что мы и в формальной части, и в неформальной практически в деталях обсудили очень многие, основные во всяком случае, аспекты проблемы, связанной с кризисом, ради разрешения которого вы приехали в Россию», — сказал Путин.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ не приемлет положения мирных инициатив, которые не соотносятся с ее позицией. При этом представитель Кремля также отметил, что Москва готова рассматривать все инициативы и высоко оценивает попытки любых стран поучаствовать в них.

17 июня Рамафоса на встрече с Путиным говорил, что обеим сторонам украинского конфликта пора начать переговоры.

В этот же день президент Сенегала Маки Саль заявил, что Африка желает мира между Россией и Украиной, он убежден, что этого мира возможно достичь с помощью компромисса и диалога.