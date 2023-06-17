В Кремле сообщили о продолжении спецоперации

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине. Об этом он сообщил в интервью газете «Известия».

«Мы продолжаем специальную военную операцию, и мы намерены добиться своих целей», — сказал представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь российского лидера заявлял, что задача демилитаризации Украины фактически во многом выполнена.

До этого президент России Владимир Путин говорил на встрече с российскими военкорами, что проведение специальной военной операции на Украине стало ответом России на пересечение «красных линий».

Кроме того, Путин в рамках встречи с военными корреспондентами сообщал, что цели СВО на Украине корректируются, но в целом остаются неизменными.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.