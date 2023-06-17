В Кремле заявили о «фактическом выполнении» задачи демилитаризации Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задача демилитаризации Украины фактически во многом выполнена. Об этом он сообщил в интервью RT Arabic.

«Действительно, Украина была сильно милитаризована на момент начала СВО. И, как вчера сказал [президент России Владимир] Путин, одной из задач была демилитаризация Украины. Фактически эта задача во многом выполнена», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что украинская сторона все меньше использует свое оружие. При этом, по словам Пескова, все больше использует западное вооружение.

Ранее секретарь российского Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что Украина, получив различное оружие, стала угрожать как России, так и государствам — членам Организации Договора о коллективной безопасности. По его словам, это касается и вызовов, связанных с возможным созданием атомных вооружений.

До этого Песков говорил, что демилитаризация Украины — одна из важных целей специальной военной операции, и России удалось изрядно потрепать украинскую военную машину.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.