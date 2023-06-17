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Песков отметил попытки других стран урегулировать конфликт на Украине

Песков: Россия ценит попытки других стран помочь урегулировать конфликт на Украине

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Москва высоко ценит попытки других государств внести свою лепту в урегулирование конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью газете «Известия».

«Мы готовы, и об этом неоднократно говорил президент [Владимир] Путин, рассматривать все инициативы, и мы высоко ценим попытки, попытки любых стран или групп стран внести свою толику в дело урегулирования конфликта вокруг Украины», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что любые инициативы заслуживают внимания, а могут ли они быть реализованы — другой вопрос.

Песков также добавил, что позиция России сводится к соблюдению положений международного права и Устава ООН, что в очередной раз подтвердил и глава российского государства на встрече с представителями стран Африки.

Ранее пресс-секретарь президента России заявлял, что Москва не приемлет положения мирных инициатив, которые не соотносятся с ее позицией.

17 июня президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече с президентом России говорил, что обеим сторонам украинского конфликта пора начать переговоры.

Владимир Путин в свою очередь показал представителям делегации из Африки проект стамбульского договора по урегулированию конфликта на Украине.

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