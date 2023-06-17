В Кремле заявили о принципиальной позиции РФ по мирным инициативам на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не приемлет положения мирных инициатив, которые не соотносятся с ее позицией. Об этом он сообщил в интервью газете «Известия», которое опубликовано в ее Telegram-канале.

«Мы будем отстаивать нашу позицию. Поэтому те положения различных мирных инициатив, которые не коррелируют с нашей позицией, конечно, будут для нас неприемлемы», — сказал он.

Представитель Кремля также отметил, что Москва готова рассматривать все инициативы и высоко оценивает попытки любых стран поучаствовать в них. Однако, по словам Пескова, насколько эти идеи реализуемы — «другой вопрос».

17 июня президент ЮАР Сирил Рамафоса заявлял, что обеим сторонам украинского конфликта пора начать переговоры и прекратить эту войну.

Ранее президент России Владимир Путин показал представителям делегации из Африки проект стамбульского договора по урегулированию конфликта на Украине.

Сенегальский лидер Маки Саль также говорил, что Африка желает мира между Россией и Украиной, он убежден, что этого мира возможно достичь с помощью компромисса и диалога.