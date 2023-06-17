Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили о принципиальной позиции РФ по мирным инициативам на Украине

Песков: Россия не приемлет положения мирных инициатив, не соотносящиеся с ее позицией

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не приемлет положения мирных инициатив, которые не соотносятся с ее позицией. Об этом он сообщил в интервью газете «Известия», которое опубликовано в ее Telegram-канале.

«Мы будем отстаивать нашу позицию. Поэтому те положения различных мирных инициатив, которые не коррелируют с нашей позицией, конечно, будут для нас неприемлемы», — сказал он.

Представитель Кремля также отметил, что Москва готова рассматривать все инициативы и высоко оценивает попытки любых стран поучаствовать в них. Однако, по словам Пескова, насколько эти идеи реализуемы — «другой вопрос».

17 июня президент ЮАР Сирил Рамафоса заявлял, что обеим сторонам украинского конфликта пора начать переговоры и прекратить эту войну.

Ранее президент России Владимир Путин показал представителям делегации из Африки проект стамбульского договора по урегулированию конфликта на Украине.

Сенегальский лидер Маки Саль также говорил, что Африка желает мира между Россией и Украиной, он убежден, что этого мира возможно достичь с помощью компромисса и диалога.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях