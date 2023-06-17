В Кремле признали необходимость срочных переговоров по контролю над вооружениями

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости срочных переговоров по поводу контроля над вооружениями, поскольку ситуация с этим плохая. Однако, по словам представителя Кремля, потенциала для них нет. Об этом он сообщил в интервью газете «Известия», которое опубликовано в ее Telegram-канале.

«В целом ситуация в области контроля над вооружениями, стратбезопасности скорее плохая, чем хорошая. Она нуждается в срочных переговорах, переговорах, действительно, наверное, двусторонних, российско-американских, и в более расширенном формате. Но для того, чтобы вести эти переговоры, нужно иметь потенциал для них», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что отношения с США «настолько плохи и находятся на такой низкой точке», из-за чего пока о диалоге по этому поводу говорить не приходится.

15 июня руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявлял, что ему неизвестно о каких-либо контактах с Россией по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Ранее Песков прокомментировал слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Вашингтон готов вести диалог с Москвой о контроле над вооружениями без предварительных условий.