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Песков: шансов у зерновой сделки нет

Песков: можно констатировать, что шансов у зерновой сделки нет

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью «Известиям», что перспектив у зерновой сделки нет.

По словам представителя Кремля, у зерновой сделки нет шансов, поскольку обязательства перед Россией по этому соглашению не выполнены.

«Вряд ли можно предрекать какое-то окончательное решение, но можно констатировать, что если судить де-факто по тому статусу, который мы имеем, то шансов у этой сделки нет», — заявил Песков.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия неоднократно продлевала зерновую сделку, проявляя таким образом добрую волю.

Ранее глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров на 46-м заседании совета глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) заявил, что, если пакет договоренностей не заработает, о продлении зерновой сделки речи идти не может.

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