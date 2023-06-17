Песков: шансов у зерновой сделки нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью «Известиям», что перспектив у зерновой сделки нет.

По словам представителя Кремля, у зерновой сделки нет шансов, поскольку обязательства перед Россией по этому соглашению не выполнены.

«Вряд ли можно предрекать какое-то окончательное решение, но можно констатировать, что если судить де-факто по тому статусу, который мы имеем, то шансов у этой сделки нет», — заявил Песков.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия неоднократно продлевала зерновую сделку, проявляя таким образом добрую волю.

Ранее глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров на 46-м заседании совета глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) заявил, что, если пакет договоренностей не заработает, о продлении зерновой сделки речи идти не может.