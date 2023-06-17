Посол Украины заявил о непричастности Киева к подрывам на «Северных потоках»

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что доказательств причастности Киева к диверсиям на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» нет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет никаких доказательств причастности украинцев», — говорится в сообщении.

В то же время украинский дипломат признал, что вокруг подрывов очень много слухов, но он считает, что они «очень далеки от реальности».

До этого посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев заявил, что очередные спекуляции и информационные вбросы на тему взрывов на «Северных потоках» преследуют цель отвести подозрение от истинных виновников диверсий, Россия настаивает на проведении максимально прозрачного расследования происшедшего.

По словам посла, новые политические спекуляции и инфовбросы по поводу инцидента на российских газопроводах, а также настойчивое продвижение «украинского следа» в нем, после понимания того, что поиск «российского следа» является бесперспективным занятием, рассматриваются Москвой «как часть скоординированной, целенаправленной линии с целью отвести подозрение от истинных виновников происшедшего».