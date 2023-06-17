Президент ЮАР призвал стороны украинского конфликта «прекратить эту войну»

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что обеим сторонам украинского конфликта пора начать переговоры и прекратить эту войну. Заявление было сделано политиком на встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Рамафоса подчеркнул, что Африка хотела бы видеть деэскалацию украинского конфликта с обеих сторон.

Ранее президент Сенегала Маки Саль заявил, что Африка желает мира между Россией и Украиной, и что он убежден, что этот мир возможен.

В ходе встречи президент России Владимир Путин показал представителям делегации из Африки проект стамбульского договора по урегулированию конфликта на Украине.

Глава российского государства подчеркнул, что документ был парафирован делегацией Украины, стоит подпись. Однако, по словам президента, после того, как войска России были отведены от Киева, украинские власти, «как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории».