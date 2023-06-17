Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент ЮАР призвал стороны украинского конфликта «прекратить эту войну»

Президент ЮАР Рамафоса: сторонам украинского конфликта пора «прекратить эту войну»

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что обеим сторонам украинского конфликта пора начать переговоры и прекратить эту войну. Заявление было сделано политиком на встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Рамафоса подчеркнул, что Африка хотела бы видеть деэскалацию украинского конфликта с обеих сторон.

Ранее президент Сенегала Маки Саль заявил, что Африка желает мира между Россией и Украиной, и что он убежден, что этот мир возможен.

В ходе встречи президент России Владимир Путин показал представителям делегации из Африки проект стамбульского договора по урегулированию конфликта на Украине.

Глава российского государства подчеркнул, что документ был парафирован делегацией Украины, стоит подпись. Однако, по словам президента, после того, как войска России были отведены от Киева, украинские власти, «как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях