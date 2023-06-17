Путин: Россия по Уставу ООН смогла признать независимость новых регионов

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с африканской делегацией заявил, что РФ действовала согласно Уставу ООН и имела право признать независимость четырех новых регионов, а после этого защитить их. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы в соответствии с 51-й статьей Устава ООН имели право оказать им помощь, ссылаясь на пункт о самообороне. Уважаемые коллеги, эта логика, которая была изложена на мой взгляд и взгляд моих коллег и экспертов является безупречной с точки зрения международного права и Устава ООН», — сказал Путин.

Также российский лидер отметил, что киевский режим развязал войну в 2014 году.

Ранее президент Сенегала Маки Саль заявил, что Африка желает мира между Россией и Украиной, он убежден, что этот мир возможен. Об этом он сообщил на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Саль также призвал усилить гуманитарные усилия по Украине, такие как обмен военнопленными. Сенегальский лидер также поприветствовал освобождение Россией 9 июня украинских пленных.