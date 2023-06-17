Путин рассказал, почему Россия признала ЛДНР

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия была вынуждена признать ЛНР и ДНР после того, как Запад «фактически вышел из мирного процесса по Украине». Заявление было сделано главой России на встрече с лидерами африканских государств в Санкт-Петербурге, трансляция которой велась в Telegram-канале Кремля.

«Долгое время мы стремились восстановить ситуацию мирными средствами, подписали соглашения в Минске, как выяснилось, Запад нас водил за нос, объявил почти публично, что не будет придерживаться договоренностей», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, истоком «всех проблем» на Украине стал переворот 2014 года, который был поддержан Западом.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал стороны украинского конфликта «прекратить эту войну». Политик подчеркнул, что Африка хотела бы видеть деэскалацию украинского конфликта с обеих сторон.