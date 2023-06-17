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Путин показал делегации Африки парафированный проект договора с Украиной

Путин показал проект договора по Украине, который Киев «выбросил на свалку истории»

Президент России Владимир Путин показал представителям делегации из Африки проект стамбульского договора по урегулированию конфликта на Украине. Трансляцию переговоров вел Telegram-канал Кремля.

«Вот он! Он есть! Он так и называется — договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Именно о гарантиях. Восемнадцать статей», — сказал глава государства.

Кроме того, Путин отметил, что к документу еще прилагаются и приложения, в которых «все прописано — до единиц боевой техники и до личного состава вооруженных сил.

Также глава российского государства подчеркнул, что документ был парафирован делегацией Украины, стоит подпись. Однако, по словам президента, после того, как войска России были отведены от Киева, украинские власти, «как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории».

17 июня сообщалось, что Путин проводит переговоры с делегацией из африканских стран в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

Президент Российской Федерации заявлял, что Россия готова вести конструктивный диалог со всеми, кто желает установления мира на принципах справедливости.

Ранее стало известно, что лидеры ряда стран Африки прибыли в Константиновский дворец в Санкт-Петербурге на переговоры с Путиным по мирному урегулированию на Украине.

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