Медведев отреагировал на оговорку Байдена

Замглавы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал бедой то, что ядерным оружием США распоряжается президент Джо Байден. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале чиновника.

«Старый трухлявый пень, страдающий деменцией, погрязший в семейной коррупции и претендующий на переизбрание президентом США, заявил ничтоже сумняшеся: размещение русскими ядерного оружия в Белоруссии совершенно безответственно. <..> Беда, конечно. У этого человека в руках это самое ядерное оружие», — заявил Медведев.

Медведев также напомнил о размещенном на территории Европы «авиационном боезапасе» США.

Поводом для этого комментария стала оговорка Байдена, по привычке закончившего речь словами «Боже, храни королеву» в то время, когда правящий монарх Великобритании — король Карл III, а королева Елизавета II скончалась уже полгода назад.

Ранее сообщалось, что таким образом Байден завершил выступление в штате Коннектикут по вопросу о необходимости ужесточения контроля над оборотом огнестрельного оружия.