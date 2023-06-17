Президент Сенегала сообщил о желании Африки по поводу конфликта на Украине

Президент Сенегала Маки Саль заявил, что Африка желает мира между Россией и Украиной, он убежден, что этот мир возможен. Об этом он сообщил на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, передает Telegram-канал Кремля.

Саль также призвал усилить гуманитарные усилия по Украине, такие как обмен военнопленными. Сенегальский лидер также поприветствовал освобождение Россией 9 июня украинских пленных.

17 июня сообщалось, что Путин проводит переговоры с делегацией из африканских стран в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

Президент Российской Федерации заявлял, что Россия готова вести конструктивный диалог со всеми, кто желает установления мира на принципах справедливости.

Ранее стало известно, что лидеры ряда стран Африки прибыли в Константиновский дворец в Санкт-Петербурге на переговоры с Путиным по мирному урегулированию на Украине.