Путин рассказал, с кем Москва готова вести диалог

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия готова вести конструктивный диалог со всеми, кто желает установления мира на принципах справедливости. Об этом он сообщил на переговорах с представителями африканских стран, передает Telegram-канал Кремля.

«Мы открыты к конструктивному диалогу со всеми, кто желает мира на принципах справедливости и учета законных интересов сторон», — сказал глава государства, комментируя инициативу стран Африки по мирному решению украинского кризиса.

Кроме того, Путин отметил, что Россия приветствует сбалансированный подход африканских государств к конфликту на Украине. Также президент добавил, что Москва ценит позицию стран Африки по сложившейся ситуации.

17 июня сообщалось, что президент России Владимир Путин проводит переговоры с делегацией из африканских стран в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что по итогам переговоров министр иностранных дел Сергей Лавров расскажет об их ходе.

Ранее стало известно, что лидеры ряда стран Африки прибыли в Константиновский дворец в Санкт-Петербурге на переговоры с Путиным по мирному урегулированию на Украине.