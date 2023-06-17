Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал, с кем Москва готова вести диалог

Путин заявил, что Россия открыта к диалогу со всеми, кто желает справедливого мира

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия готова вести конструктивный диалог со всеми, кто желает установления мира на принципах справедливости. Об этом он сообщил на переговорах с представителями африканских стран, передает Telegram-канал Кремля.

«Мы открыты к конструктивному диалогу со всеми, кто желает мира на принципах справедливости и учета законных интересов сторон», — сказал глава государства, комментируя инициативу стран Африки по мирному решению украинского кризиса.

Кроме того, Путин отметил, что Россия приветствует сбалансированный подход африканских государств к конфликту на Украине. Также президент добавил, что Москва ценит позицию стран Африки по сложившейся ситуации.

17 июня сообщалось, что президент России Владимир Путин проводит переговоры с делегацией из африканских стран в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что по итогам переговоров министр иностранных дел Сергей Лавров расскажет об их ходе.

Ранее стало известно, что лидеры ряда стран Африки прибыли в Константиновский дворец в Санкт-Петербурге на переговоры с Путиным по мирному урегулированию на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях