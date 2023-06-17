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Байден заявил, что Украине не стоит рассчитывать на скорое членство в НАТО

Байден: США не будут облегчать путь вступления Украины в НАТО

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Shutterstock

Президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо соответствовать тем же требованиям, что и другим членам НАТО для вступления в альянс. Об этом сообщает Reuters.

«Украина должна соответствовать тем же стандартам, чтобы быть частью НАТО, как и другие члены», — сказано в сообщении Белого дома, который приводит слова Байдена.

Американский лидер подчеркнул, что они не будут «упрощать это для них», говоря об облегченном пути Украины в Североатлантический альянс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит конкретный сигнал о перспективах членства.

До этого Зеленский говорил, что его страна не вступит в НАТО, пока продолжаются боевые действия. При этом Украина хотела бы получить гарантии безопасности до вступления в альянс.

2 июня министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине нельзя обещать скорое вступление в НАТО, потому что в ближайшее время этого не произойдет.

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