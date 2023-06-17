Африканские лидеры прибыли на переговоры с Путиным на необычных автомобилях

Лидеры ряда стран Африки прибыли в Константиновский дворец в Санкт-Петербурге на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по мирному урегулированию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Встречающие кортеж отметили необычный стиль африканских лидеров: вместо традиционных черных Mercedes один из глав государств выбрал автомобиль, сочетающий синие, белые и розовые элементы. Некоторые приехали на черных китайских внедорожниках Tank.

На встречу с Путиным прибыли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Уганды и Конго, до этого посетившие Киев.

Ранее посетивший Киев в составе африканской делегации президент ЮАР Сирил Рамафоса раскрыл детали нового мирного плана по Украине. Африканский список состоит из 10 пунктов, включает в себя скорейший старт переговоров для достижения мира, обеспечение суверенности стран и народов в соответствии с Уставом ООН, обеспечение движения зерна и удобрений обеими странами, поддержку жертв конфликта, восстановление страны и более тесную работу с африканскими странами.