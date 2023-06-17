Байден отреагировал на российское ядерное оружие в Белоруссии

Президент США Джо Байден назвал «совершенно безответственным» размещение в Белоруссии российского тактического ядерного оружия, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Я уже комментировал это много раз. Это совершенно безответственно», — цитирует ТАСС.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что размещение в стране ядерного оружия было его «настоятельным» требованием к Москве. По его мнению, тактическое ядерное оружие может гарантировать безопасность республики.

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что тактическое ядерное оружие России позволит защитить Белоруссию от западных нападок.

В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин заявил, что первые ядерные заряды России были доставлены в Белоруссию.