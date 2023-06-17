Пушилин заявил, что ни один из мирных планов по Украине не отвечает интересам России

Все иностранные мирные инициативы, предложенные для урегулирования ситуации на Украине, не отвечают в полной мере интересам России, заявил ТАСС временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«На данный момент ни один из представленных планов в полной мере не отвечает нашим интересам», — заключил Пушилин.

Он подчеркнул, что Россия не остановит спецоперацию до тех пор, пока не достигнет полного выполнения целей по денацификации и демилитаризации территории Украины.

«В противном случае мы получим конфликт, тлеющий у наших границ», — отметил глава республики.

При этом, указал Пушилин, спорить с некоторыми пунктами плана, предложенного ЮАР, невозможно. В частности, он упомянул необходимость обеспечения гарантий безопасности суверенности государств и народов в соответствии с Уставом ООН. Тем не менее «горький опыт» взаимодействия России и коллективного Запада показывает, что для западных стран общепризнанные нормы международного права, соглашения и договоренности — это «пустой звук».

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса перечислил 10 основных составляющих мирного плана, предложенного африканскими странами.