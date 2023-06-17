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Президент ЮАР прилетел в Петербург

Самолет президента ЮАР Рафамосы прибыл в Санкт-Петербург

Самолет президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамафосы приземлился в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает сайт администрации главы ЮАР.

На кадрах видно, что глава южноафриканского государства спускается по трапу самолета. Накануне он провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее Рамафоса перечислил 10 основных составляющих мирного плана, предложенного африканскими странами, в ходе пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. В их числе — урегулирование конфликта мирным путем, деэскалация с обеих сторон и скорейшее начало переговоров.

По предложению африканских государств необходимо обеспечить суверенность государств и народов в соответствии с уставом ООН, предоставить гарантии безопасности для всех стран, обеспечить движение зерновых и удобрений обеих стран, урегулировать вопрос с обменом пленными и возвращением детей.

До этого Рамафоса встретился с Зеленским в Киеве. По итогам встречи Рамафоса заявил, что призвал к скорейшему завершению конфликта. Но Зеленский в ответ сказал, что сейчас переговоры с Москвой бесполезны, и в целом не понял, зачем африканцы едут после Украины в Россию. Он утверждает, что сейчас прекращение огня приведет лишь к заморозке боевых действий, а новые Минские соглашения украинцам не нужны.

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