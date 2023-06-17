Во Франции спрогнозировали опасный шаг Запада после провала контрнаступления ВСУ

Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что Запад может решиться на серьезную эскалацию конфликта на Украине после провала контрнаступления украинской армии, об этом политик написал в Twitter.

«Каков их план сейчас? Третья мировая война? Ввести войска НАТО? Ядерное оружие?» — отметил политик.

Филиппо заявил, что в мире «с нетерпением ждали контрнаступления» Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако оно не оправдало ожиданий. Вместо успеха «произошло фиаско», указал экс-депутат ЕП.

Ранее издание Global Times писало, что Запад обеспокоен тем, что Киев не оправдывает ожиданий в ходе происходящего контрнаступления.

На встрече с военными корреспондентами президента РФ Владимира Путина спросили, до каких территориальных границ может дойти Россия в ходе спецоперации на Украине и каковы планы российского руководства после контрнаступления ВСУ. Глава государства подчеркнул, что все будет зависеть от потенциала, который сложится на момент окончания этого контрнаступления.