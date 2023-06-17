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Во Франции спрогнозировали опасный шаг Запада после провала контрнаступления ВСУ

Экс-евродепутат Филиппо: Запад может пойти на эскалацию конфликта после фиаско Киева

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Bernadett Szabo/Reuters

Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что Запад может решиться на серьезную эскалацию конфликта на Украине после провала контрнаступления украинской армии, об этом политик написал в Twitter.

«Каков их план сейчас? Третья мировая война? Ввести войска НАТО? Ядерное оружие?» — отметил политик.

Филиппо заявил, что в мире «с нетерпением ждали контрнаступления» Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако оно не оправдало ожиданий. Вместо успеха «произошло фиаско», указал экс-депутат ЕП.

Ранее издание Global Times писало, что Запад обеспокоен тем, что Киев не оправдывает ожиданий в ходе происходящего контрнаступления.

На встрече с военными корреспондентами президента РФ Владимира Путина спросили, до каких территориальных границ может дойти Россия в ходе спецоперации на Украине и каковы планы российского руководства после контрнаступления ВСУ. Глава государства подчеркнул, что все будет зависеть от потенциала, который сложится на момент окончания этого контрнаступления.

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