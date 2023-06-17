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Захарова назвала военкоров инфлюэнсерами

Официальный представитель МИД РФ Захарова: военкоры являются современными инфлюэнсерами

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Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Захарова в ходе выступления на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила, что военкоры являются современными инфлюэнсерами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все, что дается легковесным методом, когда прославляется бездарность и бездарность получает внимание и ресурсы - это краткосрочно, это ненадолго. Придет другая эпоха, Она уже пришла. Кто сегодня инфлюэнсеры? Военкоры», — сказала Захарова.

Она отметила, что так произошло не только из-за того, что они говорят правду, но и из-за серьезной оценки аудитории.

Ранее Захарова обратила внимание на выступление российского президента Владимира Путина на 26-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), которое состоялось еще 16 июня. В рамках сессии ПМЭФ «Народная дипломатия: диалог лидеров» она отметила, что глава государства преподал «великолепный урок нам всем» во время своей речи.

Петербургский международный экономический форум проходил с 14 по 17 июня 2023 года. Это одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 25 лет форум завоевал статус ведущей площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.

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ПМЭФ-2023
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