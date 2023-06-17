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Глава МИД Саудовской Аравии прибыл в Иран впервые после восстановления отношений двух стран

Глава МИД Саудовской Аравии бен Фархан прибыл в Иран впервые с марта 2023 года

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Alexander Zemlianichenko/AP Photo

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан прибыл в Иран впервые после восстановления дипломатических отношений между странами, передает агентство ISNA.

Принц Фейсал проведет переговоры с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

В ходе этого визита может пройти церемония открытия посольства Саудовской Аравии в Тегеране.

Ранее в МИД Объединенных Арабских Эмиратов восстановление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном назвали «важным шагом к стабильности и процветанию» в регионе.

Отмечалось, что страны договорились восстановить отношения после многолетней вражды, которая угрожала стабильности и безопасности в Персидском заливе и способствовала разжиганию конфликтов на Ближнем Востоке от Йемена до Сирии.

Отношения между Ираном и Саудовской Аравией были разорваны в 2016 году после казни шиитского проповедника Нимра аль-Нимра и его сторонников.

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