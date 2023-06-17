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В Кремле объяснили символизм поднятого флага СССР в Санкт-Петербурге

Песков назвал поднятие флага СССР в Петербурге символом преемственности государственности

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал поднятие государственного флага СССР на одном из трех флагштоков в Парке 300-летия Петербурга символом исторической преемственности. Об этом сообщает ТАСС.

«Ничего большего там нет и не должно быть. Именно это символ преемственности нашей российской государственности», — заявил Песков.

По его словам, история современной Российской Федерации не ограничивается новейшей историей, в нее входят также Советский Союз и Российская империя. Представитель Кремля подчеркнул, что «у нас очень древняя и богатая история».

Ранее Владимир Путин заявил, что конкуренция между Россией и Украиной была неизбежной после распада СССР. 

До этого Путин заявил, что геополитические оппоненты России после распада Советского Союза стали «промывать мозги» жителям постсоветского пространства и в частности Украины.

Также Путин заявлял, что после распада СССР Москва годами пыталась выстроить братские отношения с Киевом, «чуть ли не бесплатно» поставляя энергоресурсы и давая кредиты. Об этом он сказал в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.

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