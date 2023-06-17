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Охрану президента ЮАР не пустили в Петербург и Киев из-за груза оружия на борту

News24: Польша не пустила самолет с делегацией президента ЮАР в Россию

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Jerome Delay/AP

Власти Польши отказали самолету с охраной президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамафосы и журналистами в разрешении на вылет в Россию, передает News 24. По информации портала, воздушному судну, которое находилось в аэропорту Варшавы с 15 июня, пришлось вылететь обратно в ЮАР.

«Около 120 сотрудников службы безопасности из Службы охраны президента, оперативной группы SAPS и других специализированных подразделений вернутся в Южную Африку после того, как зафрахтованному правительством ЮАР самолету не удалось получить разрешение на полет в Санкт-Петербург», — говорится в материале.

Как отмечает News 24, причины отказа в вылете в Россию пока неизвестны, однако до этого польские власти не пускали самолет на Украину из-за проблем с документами, связанных с грузом оружия. Портал подчеркивает, что служба безопасности должна была сопровождать Рамафосу как в Киеве, так и Санкт-Петербурге, в рамках африканской мирной миссии.

Ранее СМИ сообщили, что в севшем в Варшаве самолете сопровождения президента ЮАР нашли опасные вещества.

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