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В Кремле рассказали о контактах Путина с Шольцем и Макроном

Песков: пока конкретных предложений о диалогах Путина с Шольцем и Макроном не было

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Reuters/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что канцлера Германии Олафа Шольца и лидера Франции Эммануэля Макрона якобы никто не соединяет с российским лидером Владимиром Путиным, заявив, что никаких предложений о разговоре с их стороны пока не поступало. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, данная информация не является правдивой. Он подчеркнул, что главы Германии и Франции, а также их представители заявляли о важности поддержания диалога с Москвой на высшем уровне.

Песков отметил, что в Кремле разделяют подобную точку зрения, но пока каких-либо предложение о проведении телефонных контактов не поступало.

Он добавил, что президент РФ ранее заявлял о том, что остается открыт для общения.

Ранее Песков высказался о намерении главы Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца поговорить с президентом России Владимиром Путиным. 

На прошлой неделе канцлер ФРГ заявил, что планирует в ближайшее время поговорить по телефону с Путиным.

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