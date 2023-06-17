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Саакашвили обвинил президента Грузии в лицемерии после отказа в его помиловании

Саакашвили раскритиковал президента Грузии Зурабишвили, которая отказывается его помиловать

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Irakli Gedenidze/Reuters

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении на родине, отреагировал на слова главы государства Саломе Зурабишвили о том, что она не собирается его помиловать. В интервью изданию «Украинская правда» он отметил, что политик создает видимость поддержки Запада, но на самом деле находится на стороне «пророссийских властей».

«Что касается Зурабишвили. Она отличается лицемерием и никогда не делает того, что не выгодно [олигарху, экс-главе правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине] Иванишвили <…> Хотя, иногда она говорит правильные вещи. Сейчас она просто вымаливает приглашение у [президента Украины Владимира] Зеленского. Зурабишвили обычная кукла Иванишвили, которую он использует для того, чтобы заговорить Западу и Украине зубы», — заявил Саакашвили.

Он также добавил, что Зурабишвили поддерживала российскую сторону во время российско-грузинского конфликта 2008 года, в том числе критиковала бомбежки Цхинвала. Саакашвили подчеркнул, что сейчас за «пустословием» президента Грузии якобы стоит лишь попытка помочь с обходом западных санкций против России.

Ранее Саакашвили заявил, что собирается активно участвовать в политике Грузии.

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