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Скончался бывший губернатор Тамбовской области Олег Бетин

«ПроТамбов»: бывший губернатор Тамбовской области Олег Бетин скончался на 73-м году жизни

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Бывший губернатор Тамбовской области Олег Бетин скончался на 73-м году жизни, сообщает местное издание «ПроТамбов».

По данным портала, у него было онкологическое заболевание. Бетин возглавлял регион в 1995 году и в 1999-2015 годах.

Бетин родился в Тамбове в 1950 году, где окончил Тамбовский институт химического машиностроения. Он также был заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России с 25 мая 2015 года по 12 ноября 2016 года.

Ранее депутат Государственной думы семи созывов от «Единой России» Геннадий Кулик скончался в возрасте 88 лет. Информацию о смерти Кулика подтвердил источник в нижней палате парламента, а также помощник политика.

Кулик был членом регионального политсовета «Единой России», советником председателя ГД.

Дата прощания и место похорон станут известны в понедельник, 19 июня. Причина смерти Кулика пока не называется.

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