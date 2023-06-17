Захарова заявила, что Путин дал урок настоящей дипломатии «нам всем»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на выступление российского президента Владимира Путина на 26-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), которое состоялось еще 16 июня, передает ТАСС. В рамках сессии ПМЭФ «Народная дипломатия: диалог лидеров» она отметила, что глава государства преподал «великолепный урок нам всем» во время своей речи.

»[Путин] сказал, что он никогда не дает личных оценок никому из мировых лидеров. Это великолепный урок нам всем», — пояснила Захарова.

Она также признала, что иногда хочется перейти на персоналии, рассуждая о тех или иных политика. Захарова подчеркнула, что это желание вызвано попыткой «разобраться, что там происходит».

Ранее сообщалось, что Путин выступая на ПМЭФ сравнил политику действующего президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа в отношении России.