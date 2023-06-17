Reuters: Столтенберга могут попросить остаться главой НАТО еще на год

Генсек НАТО Йенс Столтенберг может остаться на своем посту еще на год, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Столтенберг, который пробыл генсеком альянса девять лет и должен уйти в отставку в конце сентября, пользуется большой поддержкой в ​​НАТО и продолжает оставаться эффективным лидером, отмечает источник агентства.

«Администрация Байдена рассматривает идею о том, чтобы Столтенберг остался еще на год. Не похоже, что в настоящее время внутри альянса существует консенсус по поводу его замены», — отметил он.

Ранее Столтенберг заявил после встречи министров обороны стран-участниц НАТО в Брюсселе, что «не стремится» продлевать свои полномочия на посту главы альянса.

Пост генсека Столтенберг занимает с 1 октября 2014 года. Его мандат на этом посту истекал 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года.