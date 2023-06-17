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Reuters: Столтенберга могут попросить остаться главой НАТО еще на год

Reuters: генсек НАТО Йенс Столтенберг может остаться на своем посту еще на год

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Johanna Geron/Pool/Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг может остаться на своем посту еще на год, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Столтенберг, который пробыл генсеком альянса девять лет и должен уйти в отставку в конце сентября, пользуется большой поддержкой в ​​НАТО и продолжает оставаться эффективным лидером, отмечает источник агентства.

«Администрация Байдена рассматривает идею о том, чтобы Столтенберг остался еще на год. Не похоже, что в настоящее время внутри альянса существует консенсус по поводу его замены», — отметил он.

Ранее Столтенберг заявил после встречи министров обороны стран-участниц НАТО в Брюсселе, что «не стремится» продлевать свои полномочия на посту главы альянса.

Пост генсека Столтенберг занимает с 1 октября 2014 года. Его мандат на этом посту истекал 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года.

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