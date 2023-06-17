В Турции рассказали, когда поддержат вступление Швеции в НАТО

Власти Турции продолжают поддерживать политику «открытых дверей» в рамках Североатлантического альянса, заявил турецкий министр обороны Яшар Гюлер, передает TRT. По его словам, позиция Анкары касается и Швеции, которая желает вступить в альянс с прошлого года.

«Мы проинформировали союзников, что на наших двусторонних переговорах [со Стокгольмом] сообщили о поддержке политики открытых дверей НАТО и что Швеция при конкретном выполнении обязательств, закрепленных в трехстороннем [Мадридском] меморандуме, как и Финляндия, сможет вступить в НАТО», — пояснил Гюлер по итогам встречи министров стран-членов НАТО в столице Бельгии.

Он также добавил, что условия Анкары в отношении членства Швеции, в частности, касаются борьбы с терроризмом. Гюлер подчеркнул, что в рамках министерской встречи НАТО указал на готовность Турции бороться с терроризмом «до конца».

Ранее сообщалось, что Франция призвала принять Швецию в НАТО до саммита блока, который должен пройти в июле в Литве.