Президент ЮАР перечислил 10 пунктов мирного плана по Украине

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса перечислил 10 основных составляющих мирного плана, предложенного африканскими странами, в ходе пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает «Коммерсантъ».

В их числе — урегулирование конфликта мирным путем, деэскалация с обеих сторон и скорейшее начало переговоров.

По предложению африканских государств необходимо обеспечить суверенность государств и народов в соответствии с уставом ООН, предоставить гарантии безопасности для всех стран, обеспечить движение зерновых и удобрений обеих стран, урегулировать вопрос с обменом плеными и возвращением детей.

Кроме того, согласно инициативе, важно обеспечить гуманитарную поддержку пострадавшим, «послевоенное восстановление» и более тесное взаимодействие со странами Африки.

Накануне Рамафоса встретился с Зеленским в Киеве. По итогам встречи Рамафоса заявил, что призвал к скорейшему завершению конфликта. Но Зеленский в ответ сказал, что сейчас переговоры с Москвой бесполезны, и в целом не понял, зачем африканцы едут после Украины в Россию. Он утверждает, что сейчас прекращение огня приведет лишь к заморозке боевых действий, а новые Минские соглашения украинцам не нужны.