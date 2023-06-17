Президент Казахстана призвал отказаться от присвоения объектам имен деятелей СССР

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике необходимо прекратить практику присвоения объектам имен деятелей советского периода, биографии которых целенаправленно мифологизируются в угоду чьим-либо интересам. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, необходимо определить единый ряд выдающихся фигур в истории Казахстана, которые станут одними из ключевых маркеров общенациональной идентичности внутри страны и за рубежом.

«Необходимо прекратить практику присвоения различным объектам имен деятелей советского периода, биографии которых целенаправленно мифологизируются в угоду чьим-то личным интересам и предпочтениям», — заявил Токаев.

Ранее президент Казахстана заявил, что в стране стоит осторожнее подходить к созданию монументов, связанных с Советским Союзом. В ходе встречи с казахстанскими руководителями региональных администраций и госорганов он отметил, что иногда памятники открывают тем, кто связан с массовыми репрессиями.

Как указал президент Казахстана, этот вопрос требует пристального внимания со стороны властей государства. Он также пояснил, что пресекать подобные случаи должна региональная комиссия.