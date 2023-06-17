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Большинство американцев потребовали выхода Трампа из президентской гонки

Более 50% американцев призвали к выходу Трампа из гонки за Белый дом из-за обвинений

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Brian Snyder/Reuters

Большинство американцев считают, что бывший президент США Дональд Трамп должен прекратить свою предвыборную кампанию на фоне предъявления ему обвинений по делу о секретных документах, пишет The Hill. По опросу NPR-PBS, данной точки зрения придерживаются 56% респондентов, а против выступают лишь 43%.

Согласно исследованию, в числе сторонников продолжения кампании Трампа преимущественно республиканцы. Так в партии 82% опрошенных выступили за участие экс-президента США в гонке, несмотря на обвинения. Более того, свыше 75% республиканцев заявили, что позитивно относятся к бывшему президенту США, несмотря на обвинения — почти 60% опрошенных готовы поддержать его выдвижение в главы государства от партии, за другого кандидата собираются голосовать лишь 32%.

При этом в Демократической партии ситуация обратная, в пользу прекращения предвыборной кампании Трампа из-за обвинений по делу о секретных документах выступили 82% соратников и представителей политической силы. Это мнение поддерживают и 58% независимых избирателей.

Ранее СМИ сообщили, что прокурор попросил судью запретить Трампу и его адвокатам раскрывать материалы дела.

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