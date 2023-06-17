Пушков отреагировал на просьбы Макрона «повлиять на Россию»

Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоило бы повлиять на Киев, а не искать возможности воздействия на Россию через другие страны, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

«Есть куда более простой <…> путь — повлиять на Украину. Это гораздо проще, поскольку Украина полностью зависит от западной военной и финансовой помощи», — сказал он.

По мнению Пушкова, обращение Макрона к наследному принцу Саудовской Араваии Мухаммеду бен Сальману демонстрирует, что Запад полностью утратил рычаги давления на Москву.

В начале июня Макрон не исключил новых разговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее, в конце мая, Макрон заявил, что Путин «разбудил» НАТО «сильнейшим электрошоком», когда начал спецоперацию.

24 февраля 2022 года Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.