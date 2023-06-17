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Прокурор просит суд запретить Трампу разглашать материалы дела

CNN: прокурор попросил судью запретить Трампу и его адвокатам раскрывать материалы дела

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Evan Vucci/AP

Команда спецпрокурора Джека Смита попросила судью по делу о секретных документах против бывшего президента США Дональда Трампа запретить ему и его команде защиты публично раскрывать некоторые материалы, представленные в уголовном деле в рамках процесса расследования. Об этом сообщает CNN.

По информации издания, команда Смита заявила, что среди несекретных материалов, которые прокуратура должна передать защите, есть «информация, относящаяся к текущим расследованиям». Ее раскрытие может поставить под угрозу эти расследования и выявить лиц, которым не предъявлено обвинение.

«Материалы обнаружения включают секретную и конфиденциальную информацию», в том числе личные и финансовые данные, информацию, раскрывающую «секретные» методы расследования, и информацию о потенциальных свидетелях», — говорится в сообщении.

Ранее Forbes писал, что кандидат в президенты США, демократ Роберт Кеннеди – младший получил наивысший рейтинг благосклонности среди американских избирателей.

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