Захарова заявила, что Запад давил на страны для отказа от участия в ПМЭФ

Россия обладает информацией о том, как Запад давил на каждую страну для отказа от участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова в интервью ТАСС на полях ПМЭФ.

«У нас есть информация, как обрабатывали буквально каждую страну. Писали письма. В ходе встреч угрожали. Делали это, конечно, передовики — это США», — сказала она.

Она отметила, что атмосферу этого давления задавали натоцентричные государства, которые призывали другие страны не ехать в Петербург на форум, так как те могут столкнуться с негативными, возможно санкционными, последствиями из-за участия в мероприятии на территории России.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность, что выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме услышат на Западе.

Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что изменения в мире во всех его сферах носят «необратимый», «кардинальный» и «глубинный» характер.

Президент также посоветовал Западу «пойти по другому пути» и отметил, что недружественным странам пока что не удается одолеть Россию.