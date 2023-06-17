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В МИД РФ оценили мирные планы разных стран по Украине

Захарова: в мирных планах по Украине разных стран есть идеи, которые могли бы сработать

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Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила, что в мирных инициативах разных стран по ситуации на Украине есть идеи, которые могли бы сработать. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

По ее словам, Москва благодарна каждому, от кого исходит какая-либо мирная инициатива.

«Мы благодарны всем, кто говорит о мире, кто говорит об урегулировании, кто хочет быть полезным на этом направлении. Есть и интересные идеи, есть интересные идеи, которые могут сработать. Есть идеи, которые созвучны нашим подходам», — пояснила представитель МИД РФ.

В качестве примера Захарова привела китайский мирный план.

Ранее в Евросоюзе заявляли, что Брюссель не поддержит африканский план по урегулированию на Украине, если он будет предполагать заморозку конфликта.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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