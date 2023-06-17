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В сопровождавшем президента ЮАР самолете были найдены опасные вещества

News 24: в севшем в Варшаве самолете сопровождения президента ЮАР нашли опасные вещества

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Global Look Press

В самолет, сопровождавшем президента Южно-Африканской республики Сирила Рамафосу и севшем в Варшаве, были обнаружены опасные вещества. Об этом сообщает портал News 24.

По данным портала, самолет с сопровождающими Рамафосу был задержан в аэропорту имени Фредерика Шопена более чем на сутки. На борту находились сотрудники службы безопасности президента ЮАР и журналисты.

«Помимо опасных веществ, на ввоз которых у представителей ЮАР не было разрешения, на борту самолета также находились люди, о которых польская сторона не была уведомлена заранее», — пояснили в министерстве иностранных дел ЮАР.

При этом не уточняется, о каких именно опасных веществах шла речь.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что встреча Владимира Путина с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой не исключается.

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