В сопровождавшем президента ЮАР самолете были найдены опасные вещества

В самолет, сопровождавшем президента Южно-Африканской республики Сирила Рамафосу и севшем в Варшаве, были обнаружены опасные вещества. Об этом сообщает портал News 24.

По данным портала, самолет с сопровождающими Рамафосу был задержан в аэропорту имени Фредерика Шопена более чем на сутки. На борту находились сотрудники службы безопасности президента ЮАР и журналисты.

«Помимо опасных веществ, на ввоз которых у представителей ЮАР не было разрешения, на борту самолета также находились люди, о которых польская сторона не была уведомлена заранее», — пояснили в министерстве иностранных дел ЮАР.

При этом не уточняется, о каких именно опасных веществах шла речь.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что встреча Владимира Путина с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой не исключается.