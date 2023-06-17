Путин прокомментировал атаки на Кремль и Белгородскую область

Президент России Владимир Путин в рамках своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что атаки на Кремль и Белгородскую область стали попытками вынудить Москву на мощные ответные действия. Трансляция выступления президента доступна на Rutube.

По словам Путина, ответ России будет спокойным, однако, если атаки по российской территории будут продолжаться, то будет рассматриваться возможность создания «санитарного коридора».

«Попытка нанести ущерб Кремлю, ... атаки на Белгородскую область, соседние регионы России — это все попытка спровоцировать нас на ответные действия», — пояснил Путин.

По его словам, от Москвы ждут, что там начнут «кнопки нажимать». Однако, президент подчеркнул, что сейчас такой необходимости нет, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) не показывают успехов на линии соприкосновения.

Ранее Путин говорил, что России ничего не стоит уничтожить любое здание в центре Киева.