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В США заявили о дополнительной гуманитарной помощи для Украины

Госсекретарь Блинкен: США дополнительно выделят Украине $205 млн

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Brendan Smialowski/Pool via Reuters

США намерены выделить Украине дополнительную гуманитарную помощь в размере $205 млн. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, сообщает РИА Новости.

«США выделяют 205 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи людям Украины», — говорится в сообщении госсекретаря.

По его словам, средства пойдут на закупку питьевой воды, продовольствия, а также на финансирование образовательных и юридических программ.

Ранее издание Welt писало, что у Германии не осталось возможности для дополнительных выплат в бюджет Евросоюза (ЕС) из-за помощи Украине.

До этого представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер говорил, что в ходе визита в Китай госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен планирует обсудить со своими коллегами перспективы мирного разрешения конфликта на Украине.

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