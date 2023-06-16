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Путин: Киев не собирался соблюдать Минские соглашения

Путин заявил, что при подписании Минских соглашений Киев не собирался их выполнять

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Thibault Camus/AP

Президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что при подписании Минских соглашений Киев не собирался их выполнять.

«Это же не мы водили за нос наших партнеров, а они, как выяснилось, подписывая Минские соглашения, не собирались ничего делать. И публично совсем недавно об этом сказали, признались по сути», — сказал Путин.

При этом российский лидер отметил, что о несоблюдении знали и со стороны европейских властей, и со стороны Европы.

Ранее Путин заявил, что Россию просто «надули» и «кинули» с Минскими соглашениями, так как и не собирались их исполнять. Президент возмутился тому, что основателя Украины — Владимира Ленина — в этой стране сбрасывают с пьедестала, а на его место поставили «мерзавца и фашиста Бандеру» и возвели его в ранг национального героя.

До этого бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель утверждала, что сделала все для предотвращения конфликта на Украине.

В декабре 2022 года Меркель признавалась, что минские соглашения были попыткой дать время вооруженным силам Украины окрепнуть. Эту точку зрения позднее подтвердил бывший президент Франции Франсуа Олланд.

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