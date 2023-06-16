Лавров заявил, что Запад «потерял» Россию

Глава МИД Сергей Лавров заявил в интервью RT, что Запад «потерял» Россию.

По его словам, отношения между Западом и РФ «уже давно, по сути дела, не просто радикально изменились, а приостановлены на большей части направлений, а где-то и остановлены на долгие периоды». Как считает министр, Запад «потерял» Российскую Федерацию на нынешнем историческом этапе.

«Чем быстрее избавимся от остающихся иллюзий, тем будет лучше для нашего собственного развития», — сказал он.

Дипломат также указал, что президент России Владимир Путин говорил о том, как Москва пыталась наладить партнерские отношения с Западом, но все «пошло прахом», поскольку западные государства не были готовы к равноправному взаимодействию.

Как заявил Лавров Запад видит в России исключительно территорию, которую необходимо «осваивать и использовать (в колониальном смысле — жить за счет других)». Он обратил внимание, что РФ обладает ресурсами. Запад же давал стране технологии, продолжил руководитель внешнеполитического ведомства.

«Мы им должны были обеспечивать дешевую нефть, газ и другие минеральные ресурсы, которыми мы богаты, а они нам будут поставлять все, что необходимо для культурной жизни и развития автомобильной отрасли. Все это позади», — добавил дипломат.

16 июня Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) о том, что Российская Федерация будет и дальше действовать в собственных интересах и в интересах своих граждан.

По его словам, всем придется считаться с этим.