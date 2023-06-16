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Власти Британии увидели нарушение в решении Джонсона стать колумнистом

Guardian: Джонсон поздно уведомил о решении стать колумнистом и нарушил кодекс министров

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Hannah McKay/AP

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон нарушил кодекс поведения министров, так как поздно проинформировал профильный регулятор о решении стать автором субботних колонок в газете Daily Mail и не дождался решения регулятора. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на Совещательный комитет по назначениям в бизнесе.

«В кодексе поведения министров говорится, что министрам необходимо следить за тем, чтобы до вынесения рекомендаций комитета они не занимали новые должности и не объявляли о таком намерении заранее», — указали в ведомстве, подчеркивая, что «тот факт, что запрос [от Джонсона] был получен за 30 минут до того, как стало известно о назначении, является явным нарушением».

В комитете заявили, что обратились к политику за объяснениями и позднее опубликуют переписку по этому вопросу «в соответствии с нашей политикой открытости».

16 июня Daily Mail на первой полосе сообщила, что с завтрашнего дня в газете начнет работать новый колумнист — бывший премьер страны Борис Джонсон. По словам одного из источников Politico, политику пообещали «шестизначную сумму» за то, что он будет вести еженедельную колонку.

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