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Экс-разведчик ВС США оценил встречу Путина с военкорами

Экс-разведчик ВС США Риттер назвал поступком настоящего лидера встречу Путина с военкорами

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что встреча президента России Владимира Путина с военными корреспондентами является поступком настоящего лидера. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Встреча Путина с военными корреспондентами – самое смелое решение, которое может принять руководитель страны, находящейся в состоянии военного конфликта», — сказал он.

По словам Риттера, Путин отвечал на вопросы спокойно и уверенно.

Ранее Скотт Риттер заявил, что украинская армия не способна должным образом использовать технику НАТО.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал прошедшую встречу президента РФ Владимира Путина с военными корреспондентами. На вопрос о том, как в Кремле отнеслись к тому, что «Путин сформировал батальон военкоров», пресс-секретарь ответил, что
глава государства всегда получает информацию из множества источников и в этом его сильная сторона.

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