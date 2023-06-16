Генсек НАТО предложил принять Украину в альянс без плана действий по членству

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагал договориться о возможности для Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу без выполнения плана действий по членству. Об этом сообщает издание Politico.

Как говорится в сообщении, Столтенберг «в частном порядке предлагал союзникам согласиться о том, что Украина может присоединиться к НАТО после войны без выполнения плана действий по членству, который представляет собой ряд военных и демократических реформ, которые страна-заявитель должна провести перед вступлением».

16 июня генсек заявил, что лидеры альянса на саммите в Вильнюсе в июле не собираются приглашать Украину в блок.

Накануне депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к членам НАТО принять Украину в альянс.

В резолюции, принятой 425 голосами против 38 при 42 воздержавшихся, члены Европарламента выразили надежду, что «процесс присоединения начнется после окончания войны и будет завершен как можно скорее».