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CNN узнал о планах Байдена облегчить Украине вступление в НАТО

CNN: президент США Джо Байден готов упростить вступление Украины в НАТО

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Susan Walsh/Pool/Reuters

Президент США Джо Байден готов упростить вступление Украины в НАТО. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, Байден может позволить Киеву отказаться от выполнения плана действий по членству в НАТО (MAP). Данную программу будущий член альянса обязан выполнить до вступления в блок. Эта программа разрабатывается индивидуально для каждого нового члена альянса.

Отмечается, что упрощение процедуры вступления в альянс было предложено генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом во время встречи с Байденом в Вашингтоне.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что первое заседание Совета Украина — НАТО может пройти в июле при участии украинского лидера Владимира Зеленского.

До этого газета The Guardian писала, что Украине на саммите НАТО в Литве не будет предложен конкретный план по вступлению в Североатлантический альянс. Вместо этого Киев получит обещания более «короткого маршрута» в НАТО.

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